Stefano De Grandis parla del pareggio conseguito dall’Inter con la Salernitana, soffermandosi sulla prova di Lukaku

Ospite negli studi di Sky Sport, anche Stefano De Grandis dice la sua in merito al pareggio tra Inter e Salernitana, concentrandosi sulla prestazione di Lukaku.

Il belga, nonostante l’assenza del gol, avrebbe disputato una buona prova che lascia ben sperare per il futuro:

INTER- «Lukaku? Nelle precedenti partite gli mancava brillantezza soprattutto nella progressione. Oggi ha difeso dei buoni palloni, ha mandato in porta Lautaro Martinez. Poi ha sbagliato i gol, ma in altre occasioni quel colpo di testa va dentro. Io l’ho visto in crescita nel lavoro a favore della squadra, nel primo non tanto nel secondo tempo lui meglio di quelli che sono entrato. Tutti i cambi sono andati male, Brozovic, Dimarco, Lautaro, Dzeko. Le alternative sono state meglio di Lukaku? Oggi no»

