Stefano De Grandis ha posto l’accento sulla crescita di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter: le parole dopo Belgio-Austria

A Sky Sport 24, il giornalista Stefano De Grandis dice la sua su Romelu Lukaku in ottica Inter, dopo la prestazione di Belgio-Austria:

LUKAKU- «Un gol alla Lukaku, quando lui cerca lo spazio e libera il sinistro. Non ha bisogno di prendere la mira, ma fa partire la botta: è chiaro che la indirizza sul secondo palo, è un tiro secco che ci ha fatto vedere spesso. Soprattutto due anni fa con l’Inter. Anche prima un bel tiro con il destro. Secondo me Lukaku fa un bel finale di stagione, giocando anche per i compagni. Poi sbaglia un gol col Manchester City, ma ci può stare: è eclatante perché è in finale, ma segue quelli col Belgio e prima con l’Inter. Ma il passato nebuloso Lukaku l’ha superato».

