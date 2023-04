Stefano De Grandis, commentatore di Sky, ha parlato così della sconfitta della Juventus contro la Lazio. Le parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha commentato così la sconfitta della Juve contro la Lazio.

PAROLE – «La Juve ha fatto gli ultimi 20 minuti buoni ma nel primo tempo è stata dominata. Secondo me abbandona l’idea di qualificarsi direttamente in Champions. All’Olimpico ha pagato un avvio remissivo, contro una Lazio che ha fatto una partenza molto buona. Negli ultimi 20 minuti, con Chiesa e Di Maria, ha fatto vedere di essere una squadra vera. Ha il problema Vlahovic, ma ha dimostrato di esserci. Senza penalizzazione sarebbe andata sicuramente in Champions».

