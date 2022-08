De Grandis: «Non sono certo che l’Inter sia meglio del Milan». Le parole del giornalista e telecronista a Sky Sport

Stefano De Grandis parla così dell’Inter in relazione al Milan. Le sue parole a Sky Sport.

«Un po’ sembra indietro l’Inter. Né i nerazzurri né la Juventus mi hanno impressionato per la manovra però la squadra di Inzaghi prende la carriola con una serie di cambi di stazza. Dzeko, Lukaku, de Vrij, Dumfries sono tutti alti. Quando metti tutti questi chili in campo sai che corazzata diventi? Se guardo la rosa del Milan non posso dire con certezza che quella nerazzurra sia la più forte. I rossoneri giocano bene e hanno un calcio identificabile, secondo me questo sarà un campionato equilibrato. L’Inter alla fine ha meritato la vittoria però sai la prima di campionato in casa del Lecce al 94’…»

The post De Grandis: «Non sono certo che l’Inter sia meglio del Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG