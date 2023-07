L’Atalanta non si schioda dalla sua proposta per il trequartista del Milan De Ketelaere. La situazione attuale

Che l’Atalanta sia interessata a Charles De Ketelaere è un dato di fatto già da tre anni a questa parte, e in ottica calciomercato addirittura verso marzo/aprile. Un contesto dove la Dea ha le idee molto chiare sul trequartista del Milan.

I nerazzurri non si schiodano dalla loro proposta: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Tutto sta nelle mani rossonere decidere cosa fare in termini di trattative, ma nel frattempo i bergamaschi hanno già messo le mani avanti per De Ketelaere.

