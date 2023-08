De Ketelaere Milan: i rossoneri prendono posizione! Decisione importante per il futuro del centrocampista belga

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, al momento la trattativa per Charles De Ketelaere all’Atalanta non è saltata ma filtra grande pessimismo. Il Milan si aspettava di cedere il belga per abbassare il monte ingaggi e risparmiare circa 2,9 milioni di euro lordi, ma ora rischia che l’affare salti proprio al fotofinish.

Per Pioli non è una risorsa, se l’Atalanta dovesse alzare bandiera bianca Moncada e Furlani sarebbero costretti a trovargli una sistemazione entro l’1 settembre. Molto difficile infatti che il belga sia rossonero il prossimo anno.

