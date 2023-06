De Ketelaere Milan: il club davanti a un bivio! Cosa sta succedendo. il belga potrebbe partire solo a una condizione: la cessione definitiva

Tra i nomi del mercato in uscita del Milan potrebbe esserci anche Charles De Ketelaere. Autore di una stagione deludente, potrebbe salutare i rossoneri, anche in virtù del licenziamento di Maldini.

Come scrive il QS Edizione Lombardia, l’idea del club rossonero è quella di una cessione a titolo definitivo e meno probabile un prestito. Nel caso in cui non si trovasse una soluzione, possibile che rimanga per giocarsi un’altra chance.

