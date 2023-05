De Laurentiis: «La Champions? Quest’anno fermati dall’Uefa con un arbitraggio pessimo». Le dichiarazioni del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis è stato intervistato dalla emittente statunitense CBS dopo la vittoria dello scudetto del Napoli

Le sue dichiarazioni: «Quando vinceremo la Champions League? Se la Uefa non ci fermerà come hanno fatto quest’anno con il pessimo arbitraggio nelle gare dei quarti di finale potremmo farlo l’anno prossimo. Ora però dobbiamo vincere la Champions, io penso che quest’anno eravamo i più forti e siamo usciti soltanto perché in entrambe le gare contro il Milan l’arbitraggio non è stato all’altezza. Ma il calcio è così, questa è la Uefa. Ci riproveremo l’anno prossimo e quello dopo ancora»‚.

The post De Laurentiis: «La Champions? Quest’anno fermati dall’Uefa con un arbitraggio pessimo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG