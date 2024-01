Il Napoli ha scelto di far parlare solo il presidente Aurelio De Laurentiis al termine della finale di SuperCoppa persa contro i nerazzurri.

Aurelio De Laurentiis ha commentato la finale di Supercoppa italiana persa dal suo Napoli contro l’Inter in conferenza stampa. “Sono molto contento, sono entrato nello spogliatoio. Ho ringraziato i giocatori, perché hanno dato molto: gli avevo promesso un premio se avessimo vinto e ho detto che un premio ci sarà lo stesso. Hanno dimostrato di essere squadra, a me dispiace per i tifosi perché quando si perde c’è rammarico. Vedo un Napoli che, pure in attesa che entrino le nuove forze dal mercato, cioè i due giocatori che sono arrivati e non hanno avuto tempo di allenarsi, oltre ad altri due che arriveranno, più Olivera, Anguissa e Osimhen, vedo un Napoli dicevo che sta trovando la strada giusta. L’Inter è prima in classifica: non abbiamo sfigurato, mi è sembrata una strada sempre forte ma imprecisa. Ai tifosi dico di stare sereni e calmi, perché il Napoli sta tornando”.

Walter Mazzarri

Sull’arbitraggio

“Non commento, non lo faccio mai, perché dopo 19 anni che senso ha Quando tu ti batti e Tavecchio ci fa iniziare primi in Europa col VAR, poi combattiamo per capire se si possono avere i commenti, poi lottiamo per metterlo a posto… Stasera, prima della partita, ho parlato con Rocchi degli accorgimenti che servirebbero per il VAR e togliere dalla graticola, sempre presente, gli arbitri, che finiscono sempre al centro di una critica che può essere o meno costruttiva, che a volte è giusta e a volte è ingiusta. Che volete dire degli arbitri? Stanno commettendo dall’inizio del campionato, lo denunciate voi, una serie di problemi: evidentemente c’è qualcosa che non funziona. Ma senza considerarlo un malessere: bisogna riuscire a prenderne atto, senza fare un j’accuse. Bisogna distendere gli animi e fare quello che la Lega non fa mai: discuterne, con chi ha la responsabilità. Federazione, Lega, devono fare non delle rimostranze e ricevere delle scuse. Devono pensare a come possiamo modificare tutto quanto, visto che ogni settimana i media non fanno altro che vivere e creare il dibattito sull’arbitraggio. Vuol dire che l’arbitraggio ha, alla base, una crisi di utilizzazione. In Inghilterra ci sono stati arbitraggi non eccezionali, però nel passato sembrava che tutto funzionasse al meglio. Noi abbiamo un calcio che soffre ed è invecchiato: noi usiamo molto la tattica, che non esiste in Inghilterra dove il calcio è molto più spettacolare”.

L’articolo De Laurentiis: “Non sfigurato contro l’Inter, ai tifosi dico che il Napoli sta tornando, non commento l’arbitraggio” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG