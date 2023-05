De Laurentiis rilancia: «Ora rivinciamo lo scudetto, poi ci manca la Champions». Le parole del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Noi vogliamo vincere, e abbiamo vinto. E abbiamo vinto tutti insieme, e domenica contro la Fiorentina tutti qua per la grande festa. Grazie ancora a tutti quanti. Quando sono arrivato avevo detto che ci sarebbero voluti sette anni per arrivare in Europa, poi altri 10 per vincere lo scudetto, ma abbiamo anticipato i tempi… ora ci manca di rivincerlo e rivincerlo ancora. E poi ci manca la Champions. Quando sono arrivato la squadra era scarica, ma ha preso sempre più convinzione, e ora questo progetto non si ferma mai. Questo è un punto di partenza. Se si riparte con Spalletti? Si. E ora un ringraziamento va anche ai vari Cavani, Higuain, Lavezzi e tutti coloro che in questi anni ci hanno permesso di vincere questo scudetto».

