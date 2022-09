Fernando De Napoli, doppio ex di Milan-Napoli, ha parlato in vista del big match di San Siro in programma stasera

Fernando De Napoli ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Napoli.

LE PAROLE – «Speriamo che stavolta vinca il Napoli. Sfida scudetto? Sono le più in forma, ma non escluderei Inter e Juve. De Ketelaere? Le qualità non si discutono, bisogna dargli tempo».

L’articolo De Napoli: «Spero vinca il Napoli, ma occhio a De Ketelaere» proviene da Calcio News 24.

