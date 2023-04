Paolo De Paola si concentra sul destino di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, messo in discussione in modo netto

A Sportitalia, Paolo De Paola con parole severe si rivolge all’Inter di Simone Inzaghi. Secondo il giornalista, il match di Champions di martedì potrebbe sancire la fine del rapporto col tecnico piacentino:

INTER- «L’Inter non può continuare così. Il prossimo match in Champions League contro il Benfica potrebbe sancire la fine del rapporto con Simone Inzaghi. In caso di sconfitta fortemente penalizzante tornerà in ballo la figura del traghettatore almeno fino al termine del campionato, con la speranza di rimediare a una situazione che potrebbe vedere i nerazzurri fuori dalla Champions League nella prossima stagione. Qui non si tratta più di essere pro o contro Inzaghi. Esistono motivi sui quali è possibile ragionare. Fra questi anche una colossale dose di sfortuna ma c’è un punto che pesa contro l’allenatore: la gestione dello spogliatoio relativa soprattutto all’assetto del centrocampo con la bocciatura di Marcelo Brozovic»

L’articolo De Paola: «Inter, il Benfica può essere la fine di Inzaghi» proviene da Inter News 24.

