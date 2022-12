Le parole di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Argentina e dell’Atletico Madrid, dopo la vittoria del Mondiale

«Siamo nati per soffrire, soffriremo sempre, ma ne vale la pena. Ricorderò per tutta la vita questa giornata», ha detto a fine gara Rodrigo De Paul, Il centrocampista ha aggiunto che «bisogna soffrire per potersi divertire, ci siamo meritati la vittoria. Per essere un campione

devi battere l’ultimo campione e oggi ce l’abbiamo fatta».

Infine, una dedica a tutti i tifosi: «Amo tutti gli argentini. Siamo in cima al mondo. Spero che l’intero paese sia felice quanto noi. Non ci posso credere ma siamo campioni del mondo».

De Paul: «Ricorderò per tutta la vita questa giornata»

