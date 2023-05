Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è tornato a parlare dello sfogo di De Laurentiis al termine della scorsa assemblea di Lega

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è tornato a parlare dello sfogo di De Laurentiis al termine della scorsa assemblea di Lega.

PAROLE – «Aurelio De Laurentiis è un grande visionario, è un presidente pirotecnico nelle sue esternazioni. In quel momento rappresentava un suo disagio, secondo me non c’è stato il tempo di approfondire il pensiero di tutti. In quella discussione si parlava dell’ipotesi del canale e cercavamo di rappresentare la doppia possibilità che ha la Lega di farsi affiancare dai fondi o da un partner industriale. Le possibilità sono varie, nessuno ha già scelto di andare in una direzione o nell’altra: c’è un processo formale e abbiamo finalmente un advisor, nessun colpo di mano, è solo un processo complesso e articolato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG