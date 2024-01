De Vrij gode dei pareggi di Juve e Milan: «I risultati sono stati buoni per noi ma…». Le parole del nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina Inter, Stefan de Vrij ha parlato analizzando anche i risultati della Juventus e del Milan.

PAROLE – «Non vediamo l’ora di giocare questa partita. I risultati del weekend sono stati buoni per noi ma dobbiamo guardare a noi stessi e dobbiamo vincere. Assenza di Calhanoglu? Anche Asllani è molto bravo con i piedi in costruzione, lo ha dimostrato quando ha giocato e in allenamento. C’è intesa con la squadra, abbiamo fiducia in lui».

