De Winter esaltato da Zanetti: «Arriverà a giocare nei top club». Le parole sul difensore in prestito dalla Juve

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Milan.

Le sue parole sul difensore di proprietà della Juve Koni De Winter.

DE WINTER – «Arriverà a giocare nei top club. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una, quando invece c’è da dare continuità ha lasciato giù qualcosa. Ma è normalissimo, sta maturando. L’anno scorso giocava in Serie C, quest’anno ha giocato tanto e quando l’ha fatto ha giocato molto bene».

