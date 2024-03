Il tecnico del Brighton De Zerbi pensa ancora all’Italia, ecco cosa ha svelato l’allenatore sul suo possibile ritorno, dalla data ai motivi

Roberto De Zerbi non pensa al ritorno in Italia Tutt’altro. L’ex allenatore del Sassuolo (e avversario di più match con l’Inter) ha così parlato del suo possibile rientro nella Penisola alla vigilia del match tra il suo Brighton e la Roma. Pur non conoscendo la data precisa, svela in questo modo le sue motivazioni.

DE ZERBI – «Non è vero che non penso all’Italia, è il mio Paese, però io faccio quello che mi piace e che mi fa essere felice, come stare al Brighton. Ho la fortuna di avere una squadra che mi permette di giocare queste competizioni, mi dà soddisfazioni ma anche quando perdiamo trovo delle cose belle dai giocatori che alleno. Più avanti, non so quando, tornerò in Italia ma non c’è un motivo prestabilito. Certo, la scelta che ho fatto tre anni fa di andare allo Shakhtar l’ho fatta perché volevo crearmi anche una strada al di fuori dell’Italia per mia scelta e perché senza entrare nel particolare c’erano delle cose che non mi piacevano e ho cercato altro».

L’articolo De Zerbi a sorpresa: «Tornerò in Italia». Data e motivi proviene da Inter News 24.

