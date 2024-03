Caos nel calcio Italiano, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina potrebbe essere indagato per il processo dossieraggio, i legali negano

Terremoto che scuote il calcio italiano. Ci sarebbe anche il nome di Gabriele Gravina tra gli indagati per processo dossieraggio esploso negli ultimi giorni. Secondo quanto riporta l’Ansa, il presidente della FIGC sarebbe stato a tutti gli effetti iscritto nel registro degli indagati dopo l’interrogatorio andato in scena dinnanzi ai pm di Roma questo pomeriggio presso gli uffici della Procura della Repubblica.

Al momento però, non sarebbero chiari i capi di imputazione e i rischi correlati per lo stesso Gravina. I suoi legali, in ogni caso non hanno perso tempo e hanno già negato tutte le accuse a lui indirizzate.

