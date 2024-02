De Zerbi Milan, nuove voci per la panchina rossonera: tutti gli aggiornamenti sul possibile sostituto di Pioli

A fine stagione potrebbero separarsi le strade di Stefano Pioli e del Milan, anche se la sensazione è che molto se non tutto dipenderà da questo finale di stagione e da come andrà il percorso in Europa League.

Tra i possibili sostituti c’è, come confermato da Calciomercato.com, anche il profilo di De Zerbi, tecnico che si sta mettendo in mostra in Premier League con il Brighton.

