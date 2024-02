Milan Rennes, Pioli stravolge la difesa: almeno due cambi per la sfida di giovedì in Europa League. Le ultime

Arrivano prime importanti indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione del Milan in occasione della sfida di giovedì sera in Europa League contro il Rennes. Pioli prepara alcuni cambi in difesa.

Rispetto al quartetto Calabria-Kjaer-Gabbia-Theo che ha iniziato la sfida contro il Napoli, il tecnico rossonero dovrebbe dare spazio a Terracciano a sinistra (accentrando Theo in posizione centrale) e Florenzi a destra al posto di Calabria. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

The post Milan Rennes, Pioli stravolge la difesa: almeno due cambi per l’Europa League appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG