Del Fabro: «Svincolato dopo la Juve, ecco il mio futuro». Parla l’ex Juventus Next Gen

Dalla Juve al Cagliari, in mezzo tanti prestiti in giro per l’Italia. Dario Del Fabro si è raccontato ai microfoni de L’Unione Sarda.

Ecco le parole dell’ex Juventus Next Gen.

FUTURO – «Dopo il prestito al Cittadella è scaduto il contratto con la Juventus e quindi sono svincolato. Vedremo. In futuro mi piacerebbe fare l’allenatore, partendo da un settore giovanile. Vorrei essere un educatore prima che un allenatore. I miei educatori sono stati Matteoli, Festa, Masia, Lopez, Gattuso. Dei modelli per le qualità umane, persone vere e sincere. E mi sono detto che, dal punto di vista umano ed etico, volevo diventare come loro».

