Delio Rossi si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Foggia: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Delio Rossi si è così presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Foggia.

LE PAROLE – «Fino a due giorni fa cercavo una casa al mare, poi ho risposto presente alla chiamata del Foggia. Questa è la chiusura di un cerchio. Ho firmato per le prossime gare e per il prossimo anno, ma ho detto al presidente che non sono Padre Pio, non so fare i miracoli. Metto anima e corpo nel mio lavoro, sono uno a cui piace lavorare sul campo e allo stesso tempo mi assumerò tutte le responsabilità se commetterò degli sbagli. So in quale realtà sono venuto, mi auguro solo che abbiate un po’ di pazienza e fiducia e vi garantisco che da me avrete sempre la verità».

