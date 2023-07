Merih Demiral, accostato in passato all’Inter per la difesa, potrebbe lasciare seriamente l’Atalanta: questa l’ultima decisione di Gasperini

L’Inter potrebbe presentarsi nuovamente alla porta dell’Atalanta per chiedere Merih Demiral. Il centrale turco è uno degli obiettivi della difesa dei nerazzurri, che poi hanno chiesto informazioni ai bergamaschi anche per Toloi.

Un indizio arriva dalle convocazioni di Gian Piero Gasperini per la prossima amichevole contro il Bournemouth. Se Toloi è in lista, discorso diverso va fatto per Demiral che non è presente e non rientra più nei piani della Dea.

