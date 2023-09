In vista del derby del 16 settembre tra Inter e Milan, la Gazzetta dello Sport scrive del momento dei due club e delle differenze

L’atmosfera in vista del derby del 16 settembre si scalda. Sia Inter che Milan hanno chiuso le prime 3 giornate a punteggio pieno, guidando la classifica. Ora sono chiamate al confronto che deciderà quale delle due sia la più forte.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sul momento delle squadre di Inzaghi e Pioli.

DERBY- Il Milan cerca di imporsi, occupa la metà campo avversaria, usa la forza di Loftus-Cheek, il senso di Reijnders per la geometria e la trigonometria. L’Inter onora il suo simbolo, il Biscione. Si ritrae come un serpente, attira l’avversario verso di sé e sprizza veleno, sia sulle fasce, specie a sinistra con Dimarco, sia per vie centrali. Il gigantismo del Milan contro il pragmatismo laser dell’Inter. A naso, sarà un gran derby.

L’articolo Derby, l’Inter onora il suo simbolo: si ritrae come un serpente e sprizza veleno proviene da Inter News 24.

