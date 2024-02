Didier Deschamps, Ct della Francia, ha commentato il sorteggio della Nations League che vede tra le avversarie l’Italia

Le parole di Didier Deschamps, Ct della Francia, sul sorteggio della Nations League che vede tra le avversarie l’Italia. Proprio contro gli azzurri sarà derby tra giocatori del Milan e qualche ex rossonero. Le dichiarazioni riportate da Alfredo Pedullà:

LE PAROLE – «Le squadre che sono in lega A sono tutte forti, ci sono 4 gironi di alta qualità. Personalmente sono contento di tornare in Italia per affrontare gli Azzurri. Saranno per ogni squadra tre partite di alto livello. Un girone di ferro? Sì, ma per tutti. Questa competizione arriverà dopo gli Europei e tutti i ct al momento sono focalizzati sulla preparazione per il torneo in Germania. A settembre si inizia questa nuova edizione con tanta ambizione e tutte le grandi squadre quando si parte pensano di andar fino in fondo.»

