Sebastiano Desplanches, portiere del Vicenza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione tra C e Mondiale U20

Sebastiano Desplanches, portiere del Vicenza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione tra C e Mondiale U20. Le sue dichiarazioni:

«Quando il Milan ha deciso di cedermi mi sono rimboccato le maniche. A Vicenza ho trovato poco spazio ma a Trento sono rinato poi c’è stata l’emozione in Argentina con l’Italia. Il Milan ha il 40% sulla futura rivendita quindi non si sa mai per il futuro, il mio sogno è giocare la Champions. Idoli? Da ragazzo sono sempre stato affascinato da Buffon e Julio Cesar. Della mia generazione dico Carnesecchi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG