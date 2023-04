Non solo nomi in entrata ma anche nomi in uscita per il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra questi Dest

Non solo nomi in entrata ma anche nomi in uscita per il Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra questi Dest:

il terzino non sarà riscattato dal Milan ma secondo Don Balon, anche il tecnico Xavi non vorrebbe neanche rivedere il calciatore a Barcellona perché non affidabile e troppo dispendioso per le casse del club

The post Dest Milan: il giocatore tornerà al Barcellona ma… appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG