Di Canio: «La Juve ha trasformato la rabbia in positivo, ho visto una cosa interessante». Le parole dopo la vittoria contro l’Udinese

Di Canio a Sky Calcio Club ha messo in evidenza alcuni aspetti della Juve dopo la vittoria per 0-3 contro l’Udinese.

DI CANIO – «Mi è piaciuta la Juve per atteggiamento. La rabbia per la mancata partecipazione alle coppe si è trasformata in qualcosa in positivo e si è visto subito per come ha approcciato la partita. La cosa più interessante è vedere 4 giocatori sempre in area e 2 a rimorchio a pressare».

