Eusebio Di Francesco con il suo Frosinone sfida il tabù Inter perché l’allenatore non vince contro i nerazzurri dal 2017.

In quell’occasione allenava il Sassuolo e i neroverdi si imposero a San Siro per 2 a 1. Nelle ultime se gare contro la formazione allenata da Inzaghi ha raccolto 4 sconfitte e due pareggi. In totale sono 13 i confronti diretti tra l’allenatore ex Roma e l’Inter con un bilancio a favore del club milanese.

