Di Francesco svela su Kaio Jorge: «Io lo vedo in quel ruolo. Dico questo». Le dichiarazioni sull’attaccante della Juve

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa a due giorni della sfida contro il Genoa.

Le dichiarazioni su Kaio Jorge, l’attaccante in prestito dalla Juve.

KAIO JORGE – «A me non piace giocare con due punte lo avete visto, ha caratteristiche diverse dai suoi compagni e può fare la seconda punta. Per ora lo vedo come uno dei nostri tre attaccanti».

