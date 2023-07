Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista, parlando anche del calciomercato Juve. Queste le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del calciomercato Juve.

MERCATO JUVE – «Vlahovic e Chiesa vedremo se saranno fondamentali anche il prossimo anno. Alla fine i conti sono importanti. Il progetto tattico di Allegri? Se è il 3-5-2 lo vedo fuori ruolo Chiesa. Lo ha provato così anche Mancini con la Spagna ma è andato male. E poi ci sono giocatori come Vlahovic che hanno mercato e possono permettere di fare altre scelte, vedi Lukaku. Tra un mese capiremo come sarà la Juventus. Giuntoli è arrivato per dare un segnale diverso. Negli ultimi anni ha perso anche dei giovani di talento, quindi bisogna partire in un altro modo. E poi Pogba, che è un problema che va risolto».

