L’agente del portiere Di Gregorio ha rilasciato una dichiarazione in cui ringrazia l’Inter per aver fatto crescere il giocatore

Carlo Alberto Belloni, agente di Di Gregorio, parla così del suo percorso all‘Inter, ringraziando la società.

LE PAROLE- «Possibilità di ritorno all’Inter? Mai richiamati. Grazie all’Inter Di Gregorio è diventato ciò che è ma poi non è stato più preso in considerazione dal club nerazzurro. È stato fatto un percorso importante. Ma durante l’ultimo mercato non c’è stato nessun contatto».

L’articolo Di Gregorio, l’agente: «E’ grazie all’Inter se è diventato chi è» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG