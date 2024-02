Michele Di Gregorio è finito nella lista di Spalletti per l’Italia e intanto Galliani fissa il prezzo del portiere del Monza

Il nome di Michele Di Gregorio va tenuto assolutamente d’occhio. Gli scout di Spalletti l’hanno visionato più volte dal vivo nell’ultimo trimestre e ci stanno facendo un pensierino in chiave Nazionale. Sul mercato invece va registrato il no del portiere alle sirene provenienti dalla Premier League.

Il Newcastle a gennaio si era fatto avanti, ma il portiere scuola Inter preferirebbe restare in Italia. Il Milan lo tiene d’occhio nel caso in cui Mike Maignan non dovesse rinnovare e arrivasse dalle parti di via Aldo Rossi una maxi-offerta. Intanto Galliani ha già fissato il prezzo per il suo gioiello: servono 20 milioni per accaparrarselo. Lo scrive Tuttosport.

