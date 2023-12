Di Lorenzo: «Juve-Napoli importantissima per tutto l’ambiente. A Torino per vincere». Le parole del capitano azzurro

Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Sky Sport, in occasione del Gran Galà del Calcio ha parlato anche di Juve–Napoli all’orizzonte.

DI LORENZO – «Al di là della sconfitta di ieri sappiamo che è una partita importantissima per tutto l’ambiente, avremo qualche giorno in più per prepararla e andremo là per fare il meglio possibile. Il risultato di ieri è pesante, ma ci sono stati aspetti positivi. Nelle ultime uscite siamo tornati a esprimere un buon calcio, sappiamo che la distanza dalle prime due è ampia ma abbiamo una squadra forte e se riusciamo a mettere dentro un filotto di vittorie consecutive riusciremo a guadagnare punti».

