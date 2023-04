Di Maria Juve, il futuro passa anche dallo Sporting e dall’Europa League. La situazione del Fideo argentino

Il ritorno dei quarti di finale di Europa League sarà uno snodo fondamentale per la stagione della Juve anche in chiave mercato.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, in attesa di capire se i bianconeri riavranno o meno i 15 punti in classifica in campionato, possono sfruttare la pista europea per guadagnarsi la qualificazione in Champions League. In questo modo aumenterebbero anche le possibilità di permanenza di Di Maria in bianconero per un’altra stagione.

