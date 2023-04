Di Maria out col Bologna, anche Tuttosport conferma: si è chiamato fuori lui. Il Fideo aveva capito che non avrebbe giocato

Angel Di Maria ha lasciato l’allenamento per un fastidio alla caviglia quando ormai aveva capito che non sarebbe partito titolare.

Totale? Nemmeno convocato per il “trauma distorsivo” aprendo interrogativi, non solo all’esterno, sulla sua soglia del dolore. Dunque Allegri dovrà continuare nel faticoso lavoro sulla squadra per cercare di far sì che i giocatori si preoccupino solo di ciò che riescono a fare in campo, ignorando ciò che avviene fuori. ll problema è che la tenuta stagna della Juventus, dopo la prima infiltrazione, non funziona più e si arrende all’umidità…

