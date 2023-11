Angel Di Maria ribadisce la sua decisione di dire addio alla Nazionale argentina dopo la Copa America: le dichiarazioni

In un’intervista a Talks at Google, Angel Di Maria ha ribadito di voler lasciare la Nazionale argentina.

LE PAROLE – «La decisione è stata presa. La Copa América sarà la mia ultima grande competizione. Queste decisioni sono complicate e difficili da prendere, ma sta emergendo una nuova generazione. So che potrei continuare a giocare in Nazionale, ma non voglio togliere spazio ai giocatori più giovani che hanno grandi potenzialità».

