Di Maria scomparso nel momento del bisogno: la Juve frena sul rinnovo? La volontà di andare avanti insieme sembrava reciproca ma ora…

Secondo La Gazzetta dello Sport il rinnovo di Angel Di Maria si allontana dal calciomercato Juve. Pareva comune la volontà di continuare insieme ma la brutta serata di Siviglia e la situazione extra campo del club potrebbero frenare le negoziazioni tra le parti.

Una Juve senza Champions non avrebbe così interesse a garantire un simile stipendio all’argentino, venuto a mancare proprio nel momento topico della stagione: zero gol e zero assist nelle ultime 13 presenze.

