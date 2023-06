L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato dell’Inter e della situazione di mercato, con Brozovic che blocca l’arrivo di Frattesi

A microfoni di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione di mercato di casa Inter.

Il club nerazzurro, dopo l’inversione di marcia dell’Al Nassr per Brozovic, non ha potuto imbastire la trattativa col Sassuolo per Davide Frattesi:

LE PAROLE– «C’era una cifra complessiva stabilita come budget per il calciatore che comprendeva cartellino e stipendio e quando quindi è stata aumentata l’offerta nei confronti di Brozovic si è abbassata quella per la società nerazzurra. Anche perché il vantaggio dura fino ad un certo punto: per il giocatore la squadra di Inzaghi è la soluzione tecnica migliore, ma se non viene chiusa l’operazione la concorrenza sarà pronta.

Roma in primis che valuta il giocatore valuta in totale il cartellino di Frattesi 30 mln e ne pagherebbe 21 perché ha il 30% sulla futura rivendita del suo ex calciatore. Il Sassuolo ne chiede, 35 o 38, ma se l’Inter non chiudesse l’acquisto del centrocampista italiano a quel punto potrebbe andare incontro alla proposta giallorossa. Il Milan non ha ancora fatto un’offerta informale»

L’articolo Di Marzio: «Inter infastidita per Brozovic, voleva accelerare su Frattesi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG