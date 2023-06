Il Manchester United è pronto ad affondare il colpo per strappare André Onana dalle mani dell’Inter: questa l’offerta

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, racconta di come continui a viaggiare spedita la trattativa che dovrebbe portare André Onana a vestire la maglia del Manchester United. In serata dovrebbe arrivare all’Inter la prima offerta ufficiale per il portiere camerunese.

Questo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com: «Procede spedita la trattativa tra l’Inter e il Manchester United per Onana. Stasera è prevista la prima offerta ufficiale dello United. E’ prevista in tarda serata la prima offerta ufficiale del Manchester United all’Inter per Onana. Gli agenti del club nerazzurro sperano che sia in linea con le richieste (50 milioni più bonus) perché sia poi accettata».

L’articolo Di Marzio: «Onana-United, in serata l’offerta dei Red Devils. Le cifre» proviene da Inter News 24.

