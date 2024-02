Di Marzio racconta Adzic, talento acquistato dalla Juve e in arrivo a Torino in estate: ecco cosa ha detto sul montenegrino

Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha così parlato di Adzic, futuro giocatore della Juve.

LE PAROLE – «Adzic è un talento di grande spessore per il futuro, era cercato non a caso da tante big europee. In quella volontà di avere giovani talenti poi è arrivato Pedro Felipe. La Juve continua quel tipo di tendenza che ha portato a valorizzare tanti giovani».

