Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha detto la sua sull’arbitro Orsato e sulla designazione per Inter Juve: le dichiarazioni

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha commentato la designazione arbitrale di Maresca per Inter Juve e la scelta di non affidare la sfida ad Orsato.

ARBITRO INTER JUVE – «Orsato a volte è un po’ troppo protagonista anche se è il migliore al mondo. Inter-Juve doveva arbitrarla lui, ma è stato mediaticamente bruciato. In questo momento presentarlo in campo significherebbe metterlo a rischio e può farlo perché è umano. Su alzerebbero subito le mani degli interisti in caso di favore alla Juventus o viceversa. Maresca è molto bravo, è cresciuto tanto quest’anno. Fino a un paio di anni fa non era capace di gestire alcune situazioni. Sarà in difficoltà però, perché ora la gente ha un pregiudizio nei confronti degli arbitri. Si pensa che i direttori di gara sbaglino sempre, ma non si pensa al regolamento sbagliato».

The post Biasin: «Inter Juve doveva andare ad Orsato. Ora Maresca…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG