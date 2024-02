Andrea Valdesi lascia ufficialmente la Juventus Next Gen: il classe 2004 cambia casacca per questo finale di stagione

Andrea Valdesi lascia la Juventus Next Gen per passare al Giugliano Calcio. I dettagli nel comunicato del club.

IL COMUNICATO – Andrea Valdesi passa a titolo temporaneo al Giugliano Calcio 1928 fino al 30 giugno 2024.

È ufficiale, infatti, il prestito del classe 2004 al club campano, fino al termine della stagione in corso.

Valdesi giocherà sempre in Serie C, ma nel Girone C.

Sei le presenze di Andrea tra i professionisti, tutte registrate quest’anno con la maglia della Next Gen ed equamente divise tra campionato e Coppa Italia di categoria .

Bianconero dall’estate del 2018, Valdesi ha giocato 26 partite nella Primavera della Juventus, tenendo in considerazione tutte le competizioni, e ha trovato anche il suo primo e unico gol con l’Under 19 con una splendida conclusione dalla distanza nei minuti finali di gara che è valsa il definitivo 3-2 contro l’Atalanta nella stagione 2022/2023.

Ora una nuova avventura dove potersi misurare!

In bocca al lupo, Andrea!

The post Valdesi lascia la Juventus Next Gen: UFFICIALE la sua nuova avventura appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG