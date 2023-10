Di Marzio: «Weah è l’arma di Allegri per Milan Juve, vi spiego». Le parole in vista della partita di domenica sera

Di Marzio a Sky Sport 24 ha parlato di Weah in vista di Milan Juve di domenica sera.

WEAH IN CAMPO – «Dipende da che idea tattica vuole dare Allegri alla partita. Se schiera Weah schiera un giocatore offensivo che, a maggior ragione con l’assenza di Theo Hernandez, può essere un giocatore chiave sapendo. E’ probabile che Allegri schieri Weah per creare una problematica a chi sostituirà Theo. Weah è un giocatore che nasce come attaccante, ma prima della Juve si era adattato bene a fare questo ruolo. Gli manca il gol e l’essere pericoloso in fase offensiva, ma ha gamba, potenza e intensità. Può essere l’arma schierata da Allegri a San Siro».

