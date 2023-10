Arbitro Juventus Next Gen Perugia: designato il fischietto del match valido per la 9° giornata di Serie C in programma domenica

Sarà Domenico Leone di Barletta l’arbitro di Juventus Next Gen Perugia, match valido per la 9° giornata del campionato di Serie C (girone B) che si giocherà domenica 22 ottobre dalle 14.

Gli assistenti arbitrali saranno Francesco Collu di Oristano e Emanuele Fumarulo di Barletta. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Samuel Dania di Milano. A renderlo noto è l’AIA.

The post Arbitro Juventus Next Gen Perugia: designato il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG