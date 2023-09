Arturo Di Napoli, ex attaccante e ora allenatore, ha parlato su Tmw Radio della prossima giornata e di Lautaro

LE PAROLE – «Per me il protagonista della prossima giornata è Lautaro, nel derby si esalta sempre. Frattesi? Può essere importante per l’Inter altrimenti non avrebbe speso certe cifre».

