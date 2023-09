Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato al premio Gentleman Fair Play in vista della sfida contro l’Inter di sabato

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato al premio Gentleman Fair Play in vista della sfida contro l’Inter di sabato. Le sue dichiarazioni:

LAUTARO – «Lui è un grande giocatore, l’ho sfidato più volte ma proverò a fermarlo».

STUDIATO GLI ULTIMI DERBY – «Sì, certo, la scorsa stagione non è stata molto buona, ma ora abbiamo una nuova squadra e penso che ci prepareremo bene per la partita e poi vedremo. Favoriti? Non ce n’è in un derby, è una partita difficile. Daremo il massimo»».

