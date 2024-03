L’ex attaccante Arturo Di Napoli si è espresso sulla partita di stasera.

Arturo Di Napoli ha parlato a FcInter1908.it di Inter-Napoli ma non solo. “Penso che il match di oggi possa incidere più per il Napoli. L’Inter ha fatto un percorso straordinario, al di là di mercoledì, perché in certe gare sono episodi a fare la differenza. La squadra nerazzurra è matura ormai, non credo possa subire un contraccolpo. Sono d’accordo quando Zanetti dice che è attraverso le sconfitte che si costruiscono le vittorie: l’eliminazione contro l’Atletico sarà un passo ulteriore per migliorarsi in vista del futuro. Il Napoli si troverà di fronte una squadra arrabbiata, che ora può concentrarsi su un solo obiettivo e vorrà raggiungerlo nella maniera migliore possibile”.

Sul Toro

“Trovo Lautaro un vero e proprio leader, top player di un top club come l’Inter. In questi anni è maturato in maniera incredibile, lotta per la squadra e sa far gol. Episodi spiacevoli come il rigore sbagliato mercoledì capitano anche ai grandi campioni, io spero comunque che resti a lungo. Intorno a lui si può costruire una squadra, dà affidabilità da capitano”.

Sulla lotta Scudetto

“Se guardiamo il lavoro fatto da lontano, ci potevamo aspettare anche qualcosa del genere. Tengo in considerazione anche ciò che dicono gli avversari quando affrontano l’Inter, su tutti ciò che ha detto Guardiola. Mi aspettavo un’Inter molto forte, come chiaramente mi aspettavo qualcosa in più dalla Juventus e dal Napoli. Pensavo ci fosse una lotta fino alla fine, ma ero ben consapevole del percorso di crescita fatto dai nerazzurri”.

