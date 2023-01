Il podcast dell’Atalanta chiamato “Di padre in figlia”: il toccante racconto di Giorgio Pasetti su cosa voglia dire tifare per la Dea

L’Atalanta è quell’amore che ho ai dentro o lasci stare. Una squadra capace di far provare grandi emozioni indimenticabili a tutta la città di Bergamo, anche soltanto nel raccontarla nelle sue gesta: attraverso gli occhi dei suoi tifosi. La società, facendo affidamento su questo punto, ha creato un podcast tanto passionale quanto toccante.

In collaborazione con LeoVegas, prodotto da Dr Podcast, l’Atalanta ha stilato un podcast chiamato “Di Padre in Figlia”: composto da 7 episodi dove si racconta la storia di un uomo che sta per diventare padre, e nei mesi di attesa racconta la sua di Atalanta: dalla prima volta allo stadio alle imprese negli anni 80 e 90, fino ad arrivare alle cavalcate in Europa con Gasperini. Tutto raccolto nella narrazione di Giorgio Pasotti. Un racconto da far venire la pelle d’oca nei confronti di chi batte un cuore atalantino.

