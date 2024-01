Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan sul campo dell’Udinese e le possibili mosse di mercato

Ospite a Sky, Peppe Di Stefano ha dichiarato:

PAROLE – «Vanno dati meriti a Stefano Pioli, oltre a chi ha fatto mercato. Nella speciale classifica dei gol fatti dai subentrati l’allenatore del Milan è in testa. E’ stato decisivo 9 volte con 9 gol diversi, 3 di Okafor, 3 di Jovic, 1 gol di Pulisic, 1 del giovane Traoré e l’altro del giovanissimo Simic. Quindi vedete che quando la panchina si allunga ne trae utilità soprattutto il gruppo in generale. E’ fondamentale in una stagione dove giochi così tante partite avere alternative di livello come successo al Milan. Riguardo al difensore il Milan lo farà. L’idea è quella di prendere un giocatore di struttura e di prospettiva. Buongiorno il sogno, ma il diavolo sta facendo fatica ad arrivare a questa soluzione, motivo per il quale le alternative sono Kiwior e Lenglet. Fra 10 giorni ci sarà un incontro fra lo staff tecnico e medico, perché il Milan dovrà capire chi fra Thiaw, Tomori e Kalulu rientrerà nelle liste UEFA. Qualora il Milan avesse difficoltà ad inserirli tutti e tre ci saranno da fare valutazioni per quanto riguarda il mercato».

